Ведущая «Дома-2» раскрыла секрет похудения за две недели после родов

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова похудела после родов, ограничив количество еды

Российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова раскрыла секрет похудения после рождения дочери. На эту тему она высказалась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

45-летняя знаменитость рассказала, что во время беременности набрала 15 килограммов, 10 из которых ей удалось сбросить за всего две недели после родов. По словам исполнительницы, она ограничила количество еды, а также перестала есть на ночь. «Ем все, но понемногу. (...) Спорт мне пока нельзя. До салонов не дошла», — призналась она.

Героиня материала добавила, что планирует начать делать обертывания в домашних условиях.

Орлова родила дочь 6 февраля. Незадолго до этого она жаловалась на проблемы со здоровьем. Ведущая заявляла, что у нее не проходит насморк, от которого не помогают капли.

Телеведущая объявила о беременности в сентябре 2022 года. По словам Орловой, в первом триместре у нее был сильный токсикоз, однако затем состояние нормализовалось.