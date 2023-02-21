Российских туристов назвали «лакомым пирогом» для европейских курортов

Вице-президент РСТ заявил, что зарубежные курорты всегда боролись за российских туристов

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что на зарубежных курортах всегда идет борьба за российских туристов. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Спикер подчеркнул, что европейские страны столкнулись с убытками из-за сокращения туристического потока из России. При этом он заверил, что российские путешественники с высокой покупательной способностью и длительными сроками отдыха всегда были желанными гостями на зарубежных курортах.

«Но почему всегда идет борьба за российский туристический рынок, как за такой лакомый пирог? Потому что россияне всегда были в тройке [лидеров] по покупкам, по чеку, по экскурсионке», — назвал причины востребованности российских туристов Барзыкин.

В частности эксперт упомянул знаменитый чешский город-курорт Карловы Вары, куда россияне приезжали лечиться на две недели и более. «Поэтому вот такого организованного потока лишаются не только в Карловых Варах, но и на Кипре, и на побережье средиземноморском в целом», — отметил вице-президент РСТ.

Ранее в феврале эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали Чехию главным аутсайдером по уровню спроса на отдых среди российских туристов. Также наименьший интерес наблюдается на поездки в Великобританию, Нидерланды, Словакию и Словению.