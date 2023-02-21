Петербургский подросток принял психотропные вещества и попал под трамвай

В Петербурге 14-летний подросток принял психотропные вещества и попал под трамвай

В Санкт-Петербурге 14-летний подросток принял психотропные вещества и попал под трамвай на проспекте Энгельса. Об этом сообщает портал 78.ru.

По сведениям издания, мальчик перебегал дорогу в неположенном месте. Его с сотрясением головного мозга и гематомами доставили в больницу.

Медики также сообщили, что школьник в момент происшествия находился под воздействием психотропных веществ неизвестного происхождения.

Сотрудники полиции начали разбираться в других обстоятельствах случившегося.

В сентябре 2022 года в Красноярске две школьницы умерли из-за перепутанного дилером наркотического вещества. Удалось выяснить, что девочки собирались приобрести наркотик мефедрон, однако дилер продал подросткам метадон, который имеет более сильное воздействие.