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10:26, 21 февраля 2023Россия

Петербургский подросток принял психотропные вещества и попал под трамвай

В Петербурге 14-летний подросток принял психотропные вещества и попал под трамвай

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 14-летний подросток принял психотропные вещества и попал под трамвай на проспекте Энгельса. Об этом сообщает портал 78.ru.

По сведениям издания, мальчик перебегал дорогу в неположенном месте. Его с сотрясением головного мозга и гематомами доставили в больницу.

Медики также сообщили, что школьник в момент происшествия находился под воздействием психотропных веществ неизвестного происхождения.

Сотрудники полиции начали разбираться в других обстоятельствах случившегося.

В сентябре 2022 года в Красноярске две школьницы умерли из-за перепутанного дилером наркотического вещества. Удалось выяснить, что девочки собирались приобрести наркотик мефедрон, однако дилер продал подросткам метадон, который имеет более сильное воздействие.

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Анна Щербакова
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