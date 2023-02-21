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06:29, 21 февраля 2023Россия

В России предложили смягчить наказание за налоговые преступления

«Ъ»: в РФ подготовили поправки к УК, смягчающие наказание за налоговые преступления

Фото: Bulkin Sergey/ Globallookpress.com

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленные поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации, смягчающие наказание за налоговые преступления. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно нововведениями, предпринимателям дадут гарантию, что в случае уплаты всех недоимок и пени их не будут привлекать к уголовной ответственности.

Кроме того, планируется существенно сократить сроки привлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов, десяти до шести лет, они будут приравнены к сроку хранения отчетной документации. Таким образом преступления по этим статьям переходят из тяжких в категорию небольшой и средней тяжести.

Правительство должно утвердить пакет поправок среду на ближайшем заседании, после чего законопроект будет внесен в Госдуму.

В пояснительной записке указано, что президент России Владимир Путин поручил разработать подобные меры в апреле 2022 года, однако сроки согласования затянулись из-за разногласий между ведомствами: Министерством юстиции с одной стороны, и Министерством финансов и Следственным комитетом России — с другой.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила регионы о том, что им нужно вернуть суммы переплаченных компаниями налогов. Речь идет о возврате переплат по региональным и муниципальным налогам после введения новых механизмов — единого налогового счета (ЕНС) и единого налогового платежа (ЕНП).

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Марина Совина
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