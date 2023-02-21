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23:00, 21 февраля 2023Спорт

Шведский лыжник назвал странным появление россиян в видео о чемпионате мира

Шведский лыжник Порома назвал странным появление россиян в анонсе к чемпионату мира-2023

Фото: Reuters

Шведский лыжник Вильям Порома назвал странным появление россиян в видеоролике, посвященном чемпионату мира 2023 года. Его слова приводит Nettavisen.

Спортсмен назвал странным включение трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и чемпионку Игр Наталью Непряеву в анонс, однако отметил их вклад в лыжные гонки. «Наверное, хорошо, что россияне были на прошлом ЧМ. Их достижения — часть истории, но рекламировать то, что с ними происходит, не стоит», — заявил он.

16 февраля Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) опубликовала ролик-анонс чемпионата мира-2023, куда вошли кадры с Большуновым и Непряевой. Позднее пресс-атташе организации Синне Дирхауг извинился за произошедшее, назвав включение россиян ошибкой.

Чемпионат мира пройдет с 22 февраля по 5 марта 2023 года в словенском городе Планица. Россияне не примут участия в турнире из-за отстранения FIS.

Анастасия Борисова
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