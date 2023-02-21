В ДНР заявили о продвижении российских военных

Врио главы ДНР Пушилин: российские силы продвигаются по линии соприкосновения

Российские военные продвигаются по всем направлениям на линии соприкосновения в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС врио главы республики Денис Пушилин.

«Продвигаются тяжело, но продвигаются по всем направлениям», — заявил он.

18 февраля Пушилин сообщил, что позиции российских военных в районе Артемовска улучшились — армия взяла под контроль населенный пункт Прасковьевка и таким образом приблизилась к перекрытию оставшейся дороги на Часов Яр.

В январе врио главы ДНР рассказал, что российские войска в республике усиливают работу систем противовоздушной обороны и активизируют контрбатарейную борьбу, пытаясь отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов. Он также заявил, что Вооруженные силы Украины пытались нанести как можно больший ущерб жителям республики и делали это в самых уязвимых местах.