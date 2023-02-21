В России захотели изменить условия одного вида ипотеки

Минпромторг захотел повысить максимальный размер кредита по промышленной ипотеке

В Минпромторге захотели изменить условия промышленной ипотеки и повысить максимальный размер этого вида кредита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

«Планируется повысить размер льготного кредита в рамках "промышленной ипотеки" до двух миллиардов рублей», — заявили в Минпромторге. В министерстве уточнили, что на данный момент власти разработали проект постановления, документ находится на стадии межведомственного согласования.

Пока максимальная величина кредита составляет 500 миллионов рублей. Предприятия могут взять льготный кредит на срок до семи лет по ставке до пяти процентов годовых. Деньги можно потратить на покупку недвижимости для промышленного производства.

О запуске промышленной ипотеки было объявлено в сентябре 2022 года. Программа была создана в качестве нового инструмента поддержки предприятий. Так, предприятиям предоставили возможность получить долгосрочные кредиты на покупку производственной недвижимости.