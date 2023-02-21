Муж сдал анализ для больной супруги и узнал внезапную правду об их отношениях
Пользователь Reddit рассказал, что сдал анализ, чтобы выяснить, сможет ли он пожертвовать почку своей больной супруге, и узнал внезапную правду об их отношениях. Автор поста выразил уверенность в том, что они с женой — родственники.
По словам мужчины, у них с женой двое детей. Его партнерше нужна трансплантация почки, однако никто из ее родственников не оказался подходящим донором, в связи с чем рассказчик решил сдать анализ.
Однако когда пришли результаты, доктор заявил автору поста, что у них с женой оказался «ненормально высокий процент совместимости». Врач отметил, что у родителя и ребенка совместимость может достигать как минимум 50 процентов, у братьев и сестер — от 0 до 100 процентов, однако высокие показатели у супругов — редкость.
«Короче говоря, мы родственники. Нет, я не шучу. Еще до моего рождения меня решили отдать на усыновление», — написал мужчина, отметив, что ему ничего не известно о биологических родителях. Он также заявил, что не знает, как ему следует поступить в дальнейшем.
Многие комментаторы сочли, что если у пары уже есть двое детей и их здоровье в норме, родителям не стоит беспокоиться о своем статусе родственников. «Пожертвуй ей свою почку и живи как раньше», «Взгляни на положительную сторону, ты можешь подарить своей жене многие годы жизни, а своим детям — здоровую мать, с которой они смогут расти. Это чудо», — написали пользователи. Некоторые из них также посоветовали рассказчику обратиться к генетикам, чтобы выяснить подробности и исключить ошибку в результатах анализа.
Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что его брат сделал ДНК-тесты и сделал открытие о своей семье. По его словам, выяснилось, что отец мужчины не является ему родным.
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