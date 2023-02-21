Две российские школьницы подрались при учителе во время урока и попали на видео

В Кузбассе две восьмиклассницы устроили драку на уроке перед учителем и попали на видео

В Кузбассе две восьмиклассницы подрались в школьном кабинете на глазах учителя и одноклассников. Видеозапись разместила в соцсети «ВКонтакте» мать одного из учеников.

Судя по ролику, драка произошла во время урока — на записи видно, что другие ученики сидят за партами, а педагог находится возле доски. На кадрах две девочки держат друг друга за волосы и пытаются наносить удары по голове. Затем одна из них прижимает другую к парте, после чего обе школьницы оказываются на полу, где продолжают борьбу. Учитель и еще одна девочка пытаются разнять дерущихся, что получается у них не сразу.

Автор публикации заявила, что драка произошла в школе №28 города Прокопьевска. Она утверждает, что драку начала одна из девочек, которая и ранее отличалась агрессивным поведением. Женщина указала, что администрация школы не реагирует на подобные происшествия.

«Как я должна отправлять своего ребенка в школу, если всем абсолютно до лампочки, придет он домой сегодня в синяках или ему повезет», — поинтересовалась она.

Администрация Прокопьевска отреагировала на случившееся в комментариях к публикации. По ее данным, драка произошла 17 февраля на уроке русского языка после того, как одна девочка поставила другой подножку. В сообщении отмечается, что учитель смог прекратить конфликт сразу.

В администрации добавили, что по итогу конфликта с участницами драки провели беседу о недопустимости такого поведения, с восьмыми классами провели классные часы на темы «Импульсивное поведение и его последствия» и «Вирус сквернословия». Также состоялась совместная беседа родителей девочек с инспектором по делам несовершеннолетних и запланирована индивидуальная работа школьного психолога с участниками происшествия.

В начале февраля в Химках вооруженная ножом пятиклассница напала на сверстницу в школьном туалете. Девочка нанесла пострадавшей более 20 ударов в голову и грудь, после чего вернулась в класс, сказав: «Я ее убила». Нож девочка принесла в школу из дома. Позже появились сведения о том, что пострадавшая школьница идет на поправку.