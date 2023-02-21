Певица Мадонна отшутилась на тему слухов по поводу пластики лица после «Грэмми-2023»

Американская певица Мадонна вновь отреагировала на критику хейтеров, которые заподозрили ее в пластике лица после публикации снимка с премии «Грэмми-2023». Пост на эту тему появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

64-летняя поп-исполнительница разместила фото, на котором она позирует в гримерке в черной оверсайз-рубашке и рваных джинсах в сочетании с кепкой в тон наряда. Волосы знаменитости заплетены в несколько косичек, а на ее лице макияж в нюдовых оттенках. В то же время от аксессуаров героиня материала отказалась.

«Посмотрите, какой милой я стала, когда отек сошел с моего лица после операции. Смеюсь», — отшутилась Мадонна на тему слухов по поводу хирургического вмешательства, которые появились из-за фотографий певицы с упомянутой церемонии награждения. Тогда фанаты заметили острые скулы и отсутствие морщин на лице гостьи мероприятия.

Ранее анонимный источник рассказал, что лицо 64-летней поп-исполнительницы стало одутловатым из-за желания вернуть высокие скулы, которые прославили ее в 2000-х.