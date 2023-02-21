69-я параллель
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13:35, 21 февраля 202369-я параллель

Путин высказался о планах на дальнейшее развитие Северного морского пути

Путин заявил, что Россия будет и дальше развивать Северный морской путь

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Россия планирует и далее развивать Северный морской путь и Восточный полигон. Об этом президент Владимир Путин заявил во время обращения к Федеральному собранию. Трансляцию выступления ведет Первый канал.

Глава государства пояснил, что это будет важно для дальнейшего развития Сибири и Дальнего Востока.

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Проект Восточный полигон заключается в расширении мощностей Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей (БАМа и Транссиба). Путин упоминал его в числе крайне значимых для России и ранее. Развивать инфраструктуру Восточного полигона начали еще в 2013 году. Предполагается, что за счет модернизации БАМа и Транссиба пропускная способность железнодорожной сети вырастет почти вдвое, с 75 до 180 миллионов тонн, а время доставки грузов по железным дорогам ощутимо сократится.

Северный морской путь объединяет Европейскую часть России и Дальний Восток, являясь кратчайшим морским путем между ними. Он включает более 50 портов, порт-пунктов и терминалов, пролегая через Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря. Самыми значимыми городами СМП являются Мурманск, Архангельск, Дудинка, Диксон, Сабетта, Петропавловск-Камчатский и Владивосток. В арктической части России особенно велико значение портов, так как по воде осуществляется доставка основной массы грузов. По СМП доставляют продукты, топливо, медикаменты, стройматериалы и товары первой необходимости в северные субъекты России. Развитие данного маршрута также сделает доставку быстрее и дешевле.

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Сергей Истомин
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