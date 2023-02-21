В ДНР назвали новый пакет помощи Киеву из США соучастием в конфликте

Врио главы ДНР Пушилин назвал новый пакет помощи США Киеву соучастием в конфликте

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал новый пакет военной помощи Киеву из США соучастием в конфликте. Его слова приводит РИА Новости.

Политик отметил, что Вашингтон, передавая оружие Украине, дает возможность и дальше обстреливать населенные пункты в ДНР.

«А что это, как не соучастие в конфликте? Ну а для нас все предельно очевидно: освобождать, отодвигать, побеждать», — подчеркнул Пушилин.

В ходе поездки в Киев 20 февраля Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 500 миллионов долларов. В него должны войти артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны, противотанковые системы и другое вооружение.

