Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:24, 21 февраля 2023Мир

Столтенберг заявил о готовности Путина продолжить войну

Генсек НАТО Столтенберг: Владимир Путин дал понять, что готовится к продолжению войны

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент России Владимир Путин ясно дал понять, что готовится к продолжению войны. Об этом после послания российского лидера Федеральному собранию заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Reuters.

Конфликт на Украине Столтенберг назвал «империалистической захватнической войной», начало которой положил президент России. «Путин не должен победить. Это было бы опасно для нашей безопасности и для всего мира», — добавил генсек Североатлантического альянса.

21 февраля Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В ходе него президент в том числе высказался о причинах начала специальной военной операции на Украине и заявил о решении приостановить участие России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Позже это решение прокомментировал Столтенберг, сказав, что НАТО сожалеет о приостановке участия страны в договоре. Он также добавил, что подобный шаг демонтирует всю архитектуру контроля над вооружениями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России напомнили о готовом к возобновлению ядерных испытаний полигоне
Стало известно о работе ПВО в Донецке после завершения послания Путина
Стометровый сухогруз переломило из-за шторма у российского побережья
Известный российский телеведущий раскрыл свои доходы
«Ростех» впервые представил новый разведкомплекс в ОАЭ
Всех членов экипажа потерпевшего бедствие сухогруза на Кубани спасли
Путин присвоил звание гвардейской 53-й зенитной ракетной бригаде
Лавров встретится с куратором внешней политики Китая Ван И
Столтенберг заявил о готовности Путина продолжить войну
В ДНР заявили о продвижении российских военных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.