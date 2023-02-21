Столтенберг заявил о готовности Путина продолжить войну

Генсек НАТО Столтенберг: Владимир Путин дал понять, что готовится к продолжению войны

Президент России Владимир Путин ясно дал понять, что готовится к продолжению войны. Об этом после послания российского лидера Федеральному собранию заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Reuters.

Конфликт на Украине Столтенберг назвал «империалистической захватнической войной», начало которой положил президент России. «Путин не должен победить. Это было бы опасно для нашей безопасности и для всего мира», — добавил генсек Североатлантического альянса.

21 февраля Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В ходе него президент в том числе высказался о причинах начала специальной военной операции на Украине и заявил о решении приостановить участие России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Позже это решение прокомментировал Столтенберг, сказав, что НАТО сожалеет о приостановке участия страны в договоре. Он также добавил, что подобный шаг демонтирует всю архитектуру контроля над вооружениями.