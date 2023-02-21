Генсек НАТО выразил сожаление насчет приостановки Россией участия в ДСНВ

Генсек НАТО Столтенберг выразил сожаление насчет приостановки Россией участия в ДСНВ

НАТО сожалеет о приостановке Россией участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). С таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, его цитирует ТАСС.

«Я сожалею о решении России приостановить свое участие в новом Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — сказал генсек, призвав Москву пересмотреть этот шаг.

Столтенберг подчеркнул, что из-за приостановки участия России в ДСНВ «вся архитектура контроля над вооружениями демонтирована».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ. Президент добавил, что требования НАТО вернуть инспекцию альянса на ядерные оборонные проекты России в рамках договора СНВ-III — это театр абсурда.

ДСНВ является основным действующим в настоящее время соглашением, которое регламентирует количественный и качественный состав стратегических ядерных сил России и США, чьи арсеналы являются крупнейшими на планете.