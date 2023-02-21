Вмерзшее в лед тело россиянина сняли на видео возле острова Недоразумения

Вмерзшее в лед тело мужчины нашли возле острова Недоразумения в Магаданской области

В Магаданской области возле острова Недоразумения в Охотском море обнаружили вмерзшее в лед тело мужчины. Снятые очевидцами кадры опубликовал Telegram-канал «Магадан. ЧП».

На записи видно, что погибший практически полностью вмерз в покрывший прибрежный участок моря лед, из-под которого торчат только ноги и голова с плечами. По словам оператора видео, тело нашли 21 февраля. Россияне вышли к нему по следам мужчины.

Региональный Следственный комитет в беседе с «КП — Хабаровск» подтвердил информацию о вмерзшем в лед теле. По предварительным данным, признаков криминального характера смерти нет, сообщило ведомство. Точную причину гибели мужчины определит экспертиза.

Как стало известно изданию, россиянин пропал 19 февраля. По словам его супруги, мужчина уехал на рыбалку и в какой-то момент перестал выходить на связь.

В декабре 2022 года житель Коми обнаружил вмерзшее в лед тело женщины, изъеденной дикими зверями. Россиянин отправился в лес за дровами и наткнулся на протоптанную дорожку, пройдя по которой и нашел труп. Чтобы достать тело погибшей, прибывшим на вызов спасателям пришлось вырезать его изо льда с помощью бензопилы.