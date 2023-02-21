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15:15, 21 февраля 2023Мир

Миротворцы ООН в Мали подорвались на самодельной бомбе

Трое миротворцев ООН погибли в Мали при взрыве самодельной бомбы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Rebecca Blackwell / AP

Колонна миротворческой миссии ООН по стабилизации ситуации в Мали подорвалась на самодельном взрывном устройстве в центре страны во вторник, 21 февраля. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте миссии.

Уточняется, что трое миротворцев погибли, еще пятеро получили серьезные ранения. Миссия отмечает, что, по предварительным данным, колонна не была целью заложивших бомбу. Другие подробности пока неизвестны.

Как отмечает Reuters, с момента начала работы миссии ООН в 2013 году в Мали был убит как минимум 281 миротворец — это самое большое число жертв в рамках одной миссии организации.

В августе прошлого года власти Мали обвинили Францию в снабжении террористов оружием и обратились в ООН с призывом созвать экстренное заседание Совета Безопасности.

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Антон Похиляк
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