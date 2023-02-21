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16:55, 21 февраля 2023Россия

В России назвали главный сигнал Западу в послании Путина

Депутат Чепа: экономическая стойкость России — главный сигнал Западу в послании Путина

Фото: Дмитрий Астахов / Reuters

В ходе оглашения традиционного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию российский лидер послал ряд сигналов странам Запада, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Главный из них политик назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы еще раз подчеркнули, что украинский народ для нас всегда был и будет дружественным народом (...) Мы дали понять, что в таком тоне с нами нельзя поступать, так действовать мы не дадим, и наш ответ будет абсолютно адекватным», — сказал парламентарий.

По его словам, основным сигналом Западу со стороны Путина стала способность российской экономики выдерживать любые испытания и существовать в рамках санкционного давления.

«Запад должен понять, что все их санкционные планы не увенчались успехом. Путин прошелся по основным показателям экономики, и это продемонстрировало, что наша экономика выдержала все эти нападки, а в некоторых позициях мы даже улучшили свои показатели», — уточнил Чепа.

Запад должен пересмотреть свои позиции, потому что на сегодняшний момент его политика, заключающаяся в попытке раздавить Россию, не увенчалась успехом: экономические показатели во многих странах гораздо хуже, чем у нас. Все это ставит в непростое положение как жителей этих стран, так и будущее мира в целом

Алексей Чепазампред комитета Госдумы по международным делам

Во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин обратился с традиционным посланием к Федеральному собранию. В ходе своего обращения президент заявил о решении приостановить участие России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Позднее это решение прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сказав, что НАТО сожалеет о приостановке участия страны в договоре. Он также добавил, что подобный шаг демонтирует всю архитектуру контроля над вооружениями.

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Кирилл Садовский
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