США узнали о приостановке ДСНВ из послания Путина

Песков заявил, что Россия не предупреждала США заранее о приостановке участия в ДСНВ

Россия не предупреждала США заранее о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-III), американские власти могли узнать об этом только из послания Федеральному собранию президента Владимира Путина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь также отметил, что Путин постарается оперативно внести на утверждение в парламент документ о приостановке участия России в ДСНВ.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что США приостановкой ДСНВ получили по заслугам из-за антироссийской политики.

21 февраля Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ во время оглашения послания Федеральному собранию. Глава государства заметил, что в дальнейшем для взаимодействия в рамках договора нужно будет понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

ДСНВ, или СНВ-III, — это договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям, страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.