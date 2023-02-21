Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:11, 21 февраля 2023Россия

США узнали о приостановке ДСНВ из послания Путина

Песков заявил, что Россия не предупреждала США заранее о приостановке участия в ДСНВ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия не предупреждала США заранее о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-III), американские власти могли узнать об этом только из послания Федеральному собранию президента Владимира Путина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь также отметил, что Путин постарается оперативно внести на утверждение в парламент документ о приостановке участия России в ДСНВ.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что США приостановкой ДСНВ получили по заслугам из-за антироссийской политики.

21 февраля Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ во время оглашения послания Федеральному собранию. Глава государства заметил, что в дальнейшем для взаимодействия в рамках договора нужно будет понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

ДСНВ, или СНВ-III, — это договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям, страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил об уничтожении 110 тысяч украинских солдат
ООН призвала Россию и США без промедлений возобновить выполнение ДСНВ
Путин присвоил главе МВД ДНР звание генерал-полковника полиции
Стало известно возможное расположение бункера Зеленского
18-летний сын Бекхэма похвастался часами Rolex за 2,9 миллиона рублей
WADA подало апелляцию в CAS на оправдательный вердикт по делу Валиевой
Не знавшие о существовании друг друга братья встретились после 85 лет разлуки
40-летнего россиянина осудили на восемь лет за убийство брата
В «Роскосмосе» продлили срок службы российского сегмента МКС
Названа помеха для оценки ущерба экологии от крушения сухогруза у Новороссийска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.