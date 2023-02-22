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10:13, 22 февраля 2023Мир

Госдеп по ошибке опубликовал старое заявление глав МИД G7

Reuters: МИД Японии обвинил Госдеп в публикации старого заявления глав МИД G7

Фото: Janine Schmitz / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел Японии заявило, что Госдепартамент США по ошибке выпустил старую версию совместного заявления глав МИД стран «Большой семерки» (G7). Об этом пишет Reuters.

Госдеп хотел опубликовать заявление министра иностранных дел Японии Ёсимасы Хаяси, сделанное на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля, но вместо этого отправил совместное заявление министров иностранных дел стран G7, сделанное примерно пять месяцев назад.

В документе также отмечалось, что страны поддерживают право Украины на защиту и ее право вернуть территории. Ошибку на сайте Госдепа, в которой США обвинила Япония, позднее исправили.

Как отмечает ТАСС, агентство Kyodo позднее отозвало новость о заявлении глав МИД G7, уточнив, что его не было. В МИД Японии корреспонденту ТАСС не подтвердили и не опровергли такую информацию.

Ранее командование специальных операций Вооруженных сил США (SOCOM) заявило, что изучает информацию о возможной утечке данных из облачного сервиса Пентагона.

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Виктория Кондратьева
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