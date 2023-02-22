Стало известно об утечке данных из облачного сервиса Пентагона

CNN: SOCOM изучает информацию об утечке данных из облачного сервиса Пентагона

Командование специальных операций Вооруженных сил США (SOCOM) изучает информацию о возможной утечке данных из облачного сервиса Пентагона. Об этом сообщает CNN.

«Единственная информация, которую мы можем подтвердить на текущий момент, это то, что ни одна информационная система USSOCOM не была взломана», — сообщил телеканалу представитель SOCOM Кен Макгроу.

Отмечается, что утечка информации на три терабайта была обнаружена 8 февраля независимым экспертом в области интернет-безопасности Анурагом Сеном. Как стало известно телеканалу, среди данных оказались сведения о военных контрактах США, а также запросы сотрудников американского Минобороны на проверку их документов. При этом каждый, кто знал IP-адрес сервера, имел доступ к данным на три терабайта без пароля до тех пор, пока защита сервера не была восстановлена, говорится в материале.

Ранее Госдепартамент США подтвердил подлинность опубликованных испанской газетой El País ответов Соединенных Штатов и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.