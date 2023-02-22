Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:50, 22 февраля 2023Мир

Стало известно об утечке данных из облачного сервиса Пентагона

CNN: SOCOM изучает информацию об утечке данных из облачного сервиса Пентагона

Фото: Hyungwon Kang / Reuters

Командование специальных операций Вооруженных сил США (SOCOM) изучает информацию о возможной утечке данных из облачного сервиса Пентагона. Об этом сообщает CNN.

«Единственная информация, которую мы можем подтвердить на текущий момент, это то, что ни одна информационная система USSOCOM не была взломана», — сообщил телеканалу представитель SOCOM Кен Макгроу.

Отмечается, что утечка информации на три терабайта была обнаружена 8 февраля независимым экспертом в области интернет-безопасности Анурагом Сеном. Как стало известно телеканалу, среди данных оказались сведения о военных контрактах США, а также запросы сотрудников американского Минобороны на проверку их документов. При этом каждый, кто знал IP-адрес сервера, имел доступ к данным на три терабайта без пароля до тех пор, пока защита сервера не была восстановлена, говорится в материале.

Ранее Госдепартамент США подтвердил подлинность опубликованных испанской газетой El País ответов Соединенных Штатов и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шесть человек погибли после поджога в гостинице в центре Москвы
В Совфеде назвали «блеклым» выступление Байдена
Москвичи назвали любимые способы скоротать время в метро
В Венгрии отреагировали на слова обматерившего Орбана главы МИД Словакии
Стало известно об утечке данных из облачного сервиса Пентагона
Зеленский упрекнул пережившего войну Берлускони
Глава МИД Словакии обматерил премьер-министра Венгрии из-за Украины
Ученые обнаружили древнеримскую секс-игрушку длиной 16 сантиметров
Трамп назвал «одержимых» в Вашингтоне провокаторами третьей мировой войны
В Великобритании осудили подрыв «Северного потока»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.