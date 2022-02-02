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Утекшие в СМИ ответы США по гарантиям безопасности оказались настоящими

Госдеп подтвердил подлинность опубликованных El País ответов США по безопасности

Фото: Mandel Ngan / Reuters

Госдепартамент подтвердил подлинность опубликованных французской газетой El País ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель ведомства Нед Прайс, передает РИА Новости.

«Я не увидел в этих документах ничего, что давало бы основания предполагать, что они не являются подлинными», — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее США и НАТО отказывались комментировать непричастность Вашингтона к публикации в газете El País ответов на российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. Однако впоследствии Пентагон косвенно подтвердил подлинность документа, указав, что утечка в СМИ произошла не по вине американской стороны.

2 февраля испанская газета El Pais опубликовала содержание ответов на российские предложения по гарантиям безопасности. В тексте сообщалось, что в своем ответе США и НАТО предлагают восстановить отношения и работу закрытых в 2021 году посольств, но в то же время угрожают развернуть больше войск в Восточной Европе в случае «агрессии Москвы в отношении Киева».

Марина Совина
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