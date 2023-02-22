Показано преимущество младенцев перед искусственным интеллектом

Cognition: младенцы превосходят искусственный интеллект в психологии здравого смысла

Ученые Нью-Йоркского университета показали, что взрослые и даже младенцы обладают преимуществом перед искусственным интеллектом в способности делать правильные выводы о том, что движет действиями других людей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cognition.

Чтобы определить фундаментальные различия между способностями человека и ИИ, ученые провели эксперименты с участием 11-месячных младенцев, используя ранее установленный «Эталон детской интуиции» (BIB) — шесть задач, исследующих психологию здравого смысла. BIB был разработан для тестирования интеллекта как младенцев, так и машинного интеллекта.

В частности, младенцы смотрели серию видеороликов с простыми анимированными фигурами. Действия фигур имитировали человеческое поведение и принятие решений посредством поиска объектов на экране и других движений. Исследователи также обучили модели нейронных сетей и тестировали их реакцию на те же видео.

Оказалось, что младенцы делали правильные прогнозы относительно того, что действия фигур на экране обусловлены скрытыми, но постоянными целями — например, поиском одного и того же объекта независимо от того, в каком месте он находится. При этом дети дольше смотрели на объекты, чье поведение противоречило их предсказаниям, и эту особенность ученые назвали «парадигмой удивления». Это позволило исследователям сравнить меру удивления у людей с ее аналогом у алгоритмов, которые не смогли сравниться с младенцами в способности делать интуитивные прогнозы.