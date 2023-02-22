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13:40, 22 февраля 2023Наука и техника

Усиление Эль-Ниньо ускорит таяние льдов в Антарктиде

Nature Climate Change: усиление Эль-Ниньо ускоряет необратимое таяние льдов в Антарктиде

Фото: Derek Oyen / Unsplash

Ученые Национального научного агентства Австралии CSIRO показали, что усиление Эль-Ниньо в будущем может ускорить необратимое таяние шельфовых ледников и ледовых щитов в Антарктиде. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change.

Исследовательская группа изучила 31 климатическую модель, которые были использованы в CMIP6 — проекте приведения в единое соответствие около 100 используемых моделей климата. Оказалось, что последствия изменчивости Эль-Ниньо выходят за рамки предсказанных до сих пор экстремальных погодных рисков и значительно влияют на антарктический морской лед, шельфовые ледники и щиты.

Эль-Ниньо является фазой Южной осцилляции, которая представляет собой естественные колебания температуры поверхностного слоя воды экваториальной части Тихого океана. Это явление повторяется с нерегулярными интервалами 2-7 лет и длится в среднем пять лет. Эль-Ниньо способствует аномально высоким температурам и засухам, от которых страдают развивающиеся страны, зависящие от сельского хозяйства и рыболовства.

Усиление Эль-Ниньо может ускорить прогревание глубоких вод на антарктическом шельфе. Во время этого процесса нагревание по краям плавающего морского льда замедляется, что также замедляет таяние морского льда у поверхности. Это происходит из-за уменьшения подъема более глубоких и теплых вод, что, в свою очередь, замедляет интенсификацию западных ветров вдоль шельфа. В результате также усиливается Ла-Нинья — противоположная фаза Южной осцилляции.

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Александр Еникеев
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