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12:27, 22 февраля 2023Россия

Момент ДТП с пострадавшим врио главы МЧС Москвы попал на видео

В сети появились кадры момента ДТП с пострадавшим врио главы МЧС Москвы Ткаченко
СюжетДТП в Москве:

В сети появились кадры момента аварии, в которой пострадал врио главы столичного главка МЧС Юрий Ткаченко. Их публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как служебный автомобиль, в котором находится Ткаченко, едет по выделенной полосе с работающими проблесковыми маячками. Легковой автомобиль Kia пытается перестроиться на выделенную полосу, чтобы съехать с магистрали и, судя по видеозаписи, не видит автомобиль МЧС. В результате два автомобиля сталкиваются.

На другой записи видно, как служебный автомобиль МЧС после столкновения с легковым авто врезается в столб.

По данным авторов канала, за рулем Kia был доставщик еды. После аварии Ткаченко доставили в больницу с сотрясением головного мозга, переломом ноги, ссадинами и ушибами.

Врио главы МЧС Москвы ехал к месту пожара в гостинице в центре Москвы на Международной улице, где, по последним данным, погибли 7 человек, еще 11 пострадали. Причиной случившегося в СК назвали поджог.

Известно, что Ткаченко ехал со своим водителем на пожар, после аварии их доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Виновник ДТП и другие участники движения не пострадали.

Анастасия Шейкина
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