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10:49, 22 февраля 2023Интернет и СМИ

«Авторадио» объяснило прозвучавшее в эфире объявление о воздушной тревоге

«Авторадио»: объявление воздушной тревоги прозвучало из-за атаки на спутникового оператора

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Радиостанция «Авторадио» прокомментировала прозвучавшее в ее эфире утром в среду, 22 февраля, объявление о якобы воздушной тревоге. В своем официальном сообществе во «ВКонтакте» она объяснила инцидент атакой на инфраструктуру спутникового оператора.

«Сегодня утром в некоторых регионах слушатели в эфире "Авторадио" могли услышать сигнал тревоги и текстовое сообщение с просьбой проследовать в укрытие. Произошла атака на инфраструктуру спутникового оператора, в результате которой в эфире идет несанкционированная врезка», — говорится в публикации. Подчеркивается, что сигналы тревоги, передаваемые в эфир, не соответствуют действительности.

Технические специалисты работают над решением ситуации, отметили на радиостанции. В «Авторадио» указали, что ложные сигналы тревоги прозвучали также в эфире других радиостанций «Газпром-Медиа Холдинга».

Утром в среду, 22 февраля, в СМИ и Telegram-каналах появились публикации о том, что жители ряда российских городов услышали в эфире различных радиостанций объявления о якобы воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Отмечалось, что на такие сообщения пожаловались жители Белгорода, Воронежа, Казани, Саратова и других населенных пунктов.

В МЧС России вскоре пояснили, что произошла хакерская атака на сервера ряда коммерческих радиостанций. В ведомстве подчеркнули, что озвученная в эфире информация о якобы воздушной тревоге является фейком, и призвали граждан следить за сообщениями в официальных источниках.

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Маргарита Щигарева
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