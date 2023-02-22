В Совфеде назвали «блеклым» выступление Байдена

Сенатор Джабаров: выступление Байдена в Польше оказалось достаточном «блеклым»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал выступление президента США Джо Байдена в Польше. Его слова приводят «Известия».

Сенатор сравнил речь американского лидера с посланием российского президента Владимира Путина Федеральному собранию. По его словам, выступление главы США оказалось достаточно блеклым. «Все, что Байден сказал, он мог повторить в любой другой стране, на любом маленьком митинге. Причем все это мы уже много раз слышали, ничего нового не услышали», — отметил Джабаров.

Он также прокомментировал заявление Байдена о нежелании Запада установить контроль над Россией или уничтожить ее. Сенатор подчеркнул, что подобными заверениями Москву обмануть не удастся, поскольку она «знает цену их слов и обещаний». Джабаров добавил, что Запад уже давно поставил цель уничтожить Россию.

Кроме того, политик также высказался о временной приостановке участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III), указав, что Москва не выходит из договора. При этом, отметил он, если Вашингтон проведет хотя бы одно испытание новых видов вооружений, то со стороны России последует адекватный ответ.

Ранее Байден заявил, что США и Евросоюз не нацелены на войну или уничтожение России. «Запад не планировал нападать на Россию», — подчеркнул он.