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08:49, 22 февраля 2023Мир

Названа причина поездки Байдена в Европу

Политолог Лозанский назвал поездку Байдена в Польшу и Киев стартом президентской кампании
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский назвал поездку американского президента Джо Байдена стартом его предвыборной кампании. Такое мнение он выразил в беседе с «Известиями».

Политолог указал, что американский лидер теряет популярность даже у членов своей собственной партии. Кроме того, добавил он, президентская гонка уже начинается, поскольку о своем выдвижении на сегодняшний день объявили два кандидата от республиканцев — бывший президент Дональд Трамп и экс-постпред США при ООН Никки Хейли.

Лозанский отметил, что среди демократов также есть желающие принять участие в президентских выборах, хотя официальных объявлений от них пока не поступало. Он пояснил, что выдвигаться сейчас, когда действующий президент, который может пойти на второй срок, пока не сделал официальное заявление о своем решении, было бы неэтичным.

9 февраля Байден заявил о своем намерении участвовать в выборах на пост главы государства в 2024 году. Он признался, что слышал слова людей о том, что возраст перестал быть проблемой для этой цели. Политик подчеркнул, что точного решения по вопросу о выдвижении своей кандидатуры у него нет.

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Варвара Кузьмина
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