Парикмахер сделала инъекцию ботокса и напугала мужа преображением

Парикмахер Меган Кэрилсл сделала инъекцию ботокса и напугала мужа вмятинами на подбородке

Парикмахер Меган Кэрилсл с никнеймом @megmeghair сделала инъекцию ботокса и напугала мужа преображением. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте студии.

Девушка рассказала, что подверглась указанной процедуре, однако получила не тот результат, который ожидала. Так, на размещенных кадрах она показала лицо в фас и в профиль после коррекции внешности, продемонстрировав неровный контур и вмятины на подбородке.

При этом юзерша отметила, что ее лицо оказалось испорчено, и заявила, что данная трансформация смутила супруга. «Самый большой страх мужа», — подписала Кэрилсл публикацию.

В январе сообщалось, что блогерша Изабель Люкс захотела омолодиться с помощью инъекций ботокса и осталась с внешностью героя из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны». В размещенном ролике юзерша с никнеймом @nicki_andrea рассказала, что потеряла способность хмуриться после последнего визита к косметологу.