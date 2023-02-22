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12:53, 22 февраля 2023Россия

Минобороны отчиталось о поражении 84 артиллерийских подразделений ВСУ

Минобороны России отчиталось о поражении 84 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки

Фото: РИА Новости

Ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил России (ВС РФ) за сутки поражены 84 артиллерийских подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, а также живая сила и техника в 113 районах. Об этом в среду, 22 февраля, журналистам сообщили в Минобороны страны.

В военном ведомстве также отчитались об уничтожении пункта управления механизированной бригады противника в районе населенного пункта Доброволье Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, российские военнослужащие нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения иностранных наемников недалеко от населенного пункта Мемрик в ДНР.

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объявил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

9 февраля 2023 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о неизменности планов спецоперации, несмотря на поставки Западом вооружения Киеву.

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Евгения Куликова
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