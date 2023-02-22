Фото стюардессы в мини-юбке с задранными ногами восхитило пользователей сети

Стюардесса попозировала с задранными ногами в самолете и восхитила пользователей сети

Бортпроводница необычно попозировала на борту самолета и восхитила пользователей сети. Снимок публикует аккаунт @cabincrewonline, освещающий досуг членов экипажа, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото стюардесса сидит в кресле в кабине пилотов, задрав ноги на панель рулевого управления. Для эффектного кадра девушка надела униформу, состоящую из синей мини-юбки и пиджака в тон, убрала волосы в высокий хвост и надела черные туфли на высоком каблуке.

Подписчики сообщества оценили внешность сотрудницы авиакомпании в комментариях под публикацией. «Невероятная девушка с восхитительными ногами», «Выходи за меня замуж!», «С такой красавицей я бы улетел куда угодно», «Такая сексуальная женщина», «Чудесные ножки», «Так нежна и горяча одновременно», — писали они.

Ранее в феврале стюардесса Мигель Муньос раскрыла, что на рейсах всех авиакомпаний пожилые пассажиры имеют право получить абсолютно бесплатно стакан воды, если им требуется запить лекарство. Она уточнила, что большинство компаний, особенно лоукостеров, не предлагают клиентам воду бесплатно и обычно задорого продают ее на борту в бутылках.