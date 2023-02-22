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16:41, 22 февраля 2023Силовые структуры

Россиянку арестовали за подготовку поджога пункта помощи мобилизованным

Под Ярославлем суд арестовал диверсантку, готовившую поджог пункта помощи мобилизованным

Фото: Telegram-канал Shot

Ярославский районный суд арестовал до 16 апреля 19-летнюю местную жительницу Валерию Зотову, которая готовилась поджечь пункт помощи мобилизованным. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает ТАСС.

Зотову обвиняют по части 3 статьи 30 и статье 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»).

По данным Telegram-канала Shot, россиянку через мессенджер завербовали сторонники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и дали ей указание совершить поджог. Для этого девушка раздобыла бензин, бутылки, куски ткани и начала готовить коктейли Молотова. Ее поймали с поличным.

Ранее сообщалось, что задержанный ФСБ юноша из Севастополя пытался поджечь пункт сбора гумпомощи для ДНР и ЛНР.

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Илона Палей
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