В Италии предложили пожить в «невидимом» доме

В Италии предложили арендовать зеркальный дом за 17,5 тысячи рублей за ночь

В итальянском городе Больцано предложили пожить в необычном доме, стены которого снаружи выполнены из зеркала. Благодаря необычному дизайну объект кажется невидимым, сообщает New York Post.

Дом выставили в аренду за 235 долларов в сутки (около 17,5 тысячи рублей) на популярной площадке для поиска съемного жилья Airbnb. Зеркальные стены — задние, при этом передние выполнены из стекла и позволяют заглянуть прохожим внутрь жилья.

Постройка состоит из двух отдельных домов. Площадь первого из них составляет 45 квадратных метров — внутри него одна ванная, спальня, гостиная и кухня. Второе здание имеет схожую планировку. Помимо домов, на участке есть бассейн, терраса и сад.

В декабре 2022 года на Airbnb появилось объявление о сдаче в аренду дома хоббитов из фильма «Властелин колец». Именно этот объект участвовал в съемках известной картины. Дом находится в Новой Зеландии, в регионе Уаикато. За проживание в нем владелец попросил всего в шесть долларов за сутки, отметив, что пользоваться жильем можно будет только два дня.