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17:58, 22 февраля 2023Россия

Массовая драка подростков в московском ТЦ попала на видео

Подростки устроили массовую драку в одном из московских торговых центров

Подростки устроили массовую драку в одном из торговых центров Москвы. Потасовка попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».

На кадрах видно, как молодые люди наносят друг другу удары руками и ногами. Затем один из них бросает сверстника, после чего драка продолжается на полу. После этого дерущиеся разделились на группы. Один из подростков придавил к полу двух парней, в то время как двое других продолжили держать стойку. Драка сопровождалась нецензурной бранью.

Причина конфликта не уточняется.

В начале февраля в Челябинске подростки подрались прямо на территории одной из городских школ. Они были вооружены молотками, а их лица скрывали балаклавы. В результате драки пострадали два человека.

Алан Босиков
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