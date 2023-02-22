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10:54, 22 февраля 2023Путешествия

Цены на авиабилеты в Дубай на февральские праздники достигли сотен тысяч рублей

TourDom: россиянам предложили последние билеты в Дубай на 23 февраля за сотни тысяч рублей

Фото: David Rodrigo / Unsplash

Стоимость последних авиабилетов в Дубай из российских городов на февральские праздники достигла сотен тысяч рублей. Об этом пишет портал TourDom.

Так, цена за полет в крупнейший город ОАЭ из Санкт-Петербурга авиакомпанией Emirates 23 февраля стартует от 430 тысяч рублей в обе стороны. В стоимость включен багаж.

По данным издания, билеты на рейсы авиакомпании в этот же день с вылетом в 00:20 из Пулково и прибытием в Дубай в 8 утра предлагаются россиянам уже за 950 тысяч рублей или даже за 1,2 миллиона рублей туда-обратно.

Тем временем путешественники из Москвы смогут улететь в Дубай на длинные каникулы примерно за 140 тысяч рублей «Победой» в оба конца. В этом случае в стоимость билетов не входит провоз багажа, за него придется доплатить еще около 17,5 тысячи рублей.

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Другие варианты прямых перелетов обойдутся туристам значительно дороже. К примеру, Flydubai продает билеты в Дубай из российской столицы на те же даты за 217 тысяч рублей в обе стороны. Места на рейсах Emirates россияне могут забронировать уже за 223 тысячи рублей.

При этом россияне все-таки смогут сэкономить, если полетят в Дубай из Москвы после праздничных дат. Билеты на период с 25 февраля по 4 марта предлагаются уже примерно за 60 тысяч рублей, в том числе на рейсах Azur Air и Flydubai.

Ранее сообщалось, что самый дорогой тур россиян на 23 Февраля обошелся семье из трех туристов в 668 тысяч рублей, что, по данным портала Auto.ru, примерно равно стоимости подержанного автомобиля с пробегом в России. Уточняется, что наиболее затратной оказалась путевка двоих взрослых и одного ребенка из Москвы на курорт Као Лак в Таиланде на 13 ночей.

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Фариза Бацазова
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