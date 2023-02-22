Слон затоптал девушку и бросившегося ей на помощь мужчину

Hindustan Times: в Индии слон насмерть затоптал двух жителей деревни

Слон насмерть затоптал двух жителей деревни в штате Карнатака, Индия. Об этом сообщает Hindustan Times.

Дикий слон напал на 21-летнюю девушку по имени Ранджитха, когда та утром отправилась работать. Ее крики услышал 55-летний житель деревни Рамеш Рай. Мужчина бросился на помощь Ранджитхе, однако разъяренный слон начал топтать и его. Рамеш скончался на месте происшествия до прибытия помощи. Девушка получила тяжелые травмы и умерла по дороге в больницу.

Вскоре после нападения в деревне прошла акция протеста. На ней сотрудников полиции обвиняли в удалении видео об опасности диких слонов, которое опубликовал один из местных жителей.

На место происшествия прибыли сотрудник Департамента лесного хозяйства и окружной прокурор. Они заверили, что переместят слонов, однако жители деревни потребовали письменного подтверждения. «Мы уже обратились в вышестоящие инстанции с просьбой прислать слонов для поимки слонов-изгоев», — говорит сотрудник Департамента лесного хозяйства.

Полиция выразила соболезнования семьям погибших. Они пообещали предоставить работу одному из членов семьи Ранджитхи и выплатить родственникам 1,5 миллиона рупий (1,3 миллиона рублей) в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что в Индии слон затоптал троих жителей деревни во время ритуала. Прибывшей на место происшествия полиции удалось усмирить слона и вывести его за пределы деревни.

