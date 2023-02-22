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12:44, 22 февраля 2023Ценности

Стилист назвала вызывающие отвращение у людей вещи

Стилист Кристин Николсон: облегающие джинсы-скинни вызывают отвращение у людей

Фото: Samantha Sophia / Unsplash

Стилист Кристин Николсон назвала предметы гардероба, которые вызывают отвращение у людей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь эксперт призвала избавиться от потертых и в то же время облегающих джинсов-скинни, а также от прозрачных туфель. «В последний раз я носила такой образ в 2019 году и больше не хочу к нему возвращаться», — заявила она.

Специалист также включила в список футболки с принтами, балетки, топы с рукавами-колокольчиками и открытыми плечами. По ее словам, во втором случае данные вещи являются непрактичными и неудобными для повседневной носки.

Помимо прочего, Николсон обратила внимание на бриджи, платья с ассиметричным подолом и обувь на танкетке. «К любой обуви на танкетке, которые вы носили 2016 году, лучше не возвращаться. Сандалии на плоской подошве — отличная им замена», — заключила она.

Ранее стилистка с никнеймом fond.losangeles перечислила вещи, которые визуально удешевляют образ женщины. Так, эксперт посоветовала отказаться от предметов гардероба из сатина.

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Мария Винар
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