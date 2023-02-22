Названа идеальная частота и продолжительность тренировок для тела мечты

Тренер Рейчел Аттард: три получасовые тренировки в неделю позволят получить тело мечты

Чтобы получить подтянутую и стройную фигуру, необязательно посещать спортивный зал каждый день и проводить в нем по два-три часа, уверена австралийский персональный тренер Рейчел Аттард. Она назвала идеальную частоту и продолжительность тренировок для тела мечты в беседе с Daily Mail.

Аттард заявила, что поддержать тело в тонусе позволят три-четыре получасовых занятия спортом в неделю. По ее словам, тратить больше времени нет необходимости. При этом вместо суперинтенсивного тренинга продолжительностью от часа и более специалистка рекомендовала отдать предпочтение пилатесу, йоге или коротким высокоинтенсивным интервальным тренировкам с легкими весами.

Перетренированность плюс сильный стресс на работе, недостаток сна и отсутствие времени на восстановление не пойдут организму на пользу. Сейчас я занимаюсь спортом всего по 30 минут три или четыре раза в неделю плюс стараюсь ходить как можно больше. И я никогда не была в лучшей форме. Кроме того, у меня стало гораздо больше энергии Рейчел Аттард персональный тренер

Помимо этого, Аттард призвала спать не менее восьми часов в сутки, следить за здоровьем кишечника, есть меньше сахара и контролировать уровень стресса — это поможет не сорваться с диеты и лучше восстановиться после физической активности.

Ранее фитнес-эксперт Инна Кускова дала совет по избавлению от жира на бедрах. Она заявила, что для достижения результата необходимо выполнять силовые тренировки и рекомендовала делать выпады с боковыми скручиваниями и взрывные прыжки из глубокого седа.