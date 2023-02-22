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05:57, 22 февраля 2023Мир

Франция выразила сожаление насчет приостановки Россией участия в ДСНВ

МИД Франции выразил сожаление в связи с решением России приостановить участие в ДСНВ

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Министерство иностранных дел Франции выразило свое сожаление в связи с приостановкой Россией участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте дипведомства.

«Франция сожалеет о сделанном сегодня заявлении президента России Владимира Путина о приостановке участия России в ДСНВ», — сообщили в министерстве. Французский МИД также призвал российские власти отменить свое решение и в ближайшее время вернуться к соблюдению договора.

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Варвара Кузьмина
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