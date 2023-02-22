ФСБ задержала в трех регионах России пятерых финансистов террористов Сирии

ФСБ задержала пятерых сборщиков средств для сирийских террористов «Хайят Тахрир аш-Шам»

В Москве, Кировской и Пензенской областях ФСБ задержала пятерых пособников запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, фигуранты разделяли идеологию террористической организации в Сирии и занимались сбором денежных средств для нее. Они регулярно переводили на счет «Хайят Тахрир аш-Шам» деньги, а те покупали вооружение, транспорт и амуницию.

Во время обысков у задержанных изъяли средства коммуникации, платежные инструменты, иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Ранее ФСБ задержала пятерых участников преступной группы, причастных к торговле людьми.