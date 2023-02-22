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10:33, 22 февраля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала участников преступной группы за торговлю людьми

В Кабардино-Балкарии ФСБ задержала участников преступной группы, торгующих людьми
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ задержала пятерых участников преступной группы, причастных к торговле людьми. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, с 2010 по 2019 год фигуранты знакомились в республике с женщинами, уговаривали их переехать в зарубежную страну, а затем вовлекали в проституцию.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 127.1 («Торговля людьми») и 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Ингушетии, Северной Осетии и Москве ФСБ задержала более 30 членов ОПГ по делу о масштабных хищениях в Пенсионном фонде России (ПФР).

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Екатерина Власова
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