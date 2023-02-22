ФСБ задержала участников преступной группы за торговлю людьми

В Кабардино-Балкарии ФСБ задержала участников преступной группы, торгующих людьми

ФСБ задержала пятерых участников преступной группы, причастных к торговле людьми. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, с 2010 по 2019 год фигуранты знакомились в республике с женщинами, уговаривали их переехать в зарубежную страну, а затем вовлекали в проституцию.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 127.1 («Торговля людьми») и 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Ингушетии, Северной Осетии и Москве ФСБ задержала более 30 членов ОПГ по делу о масштабных хищениях в Пенсионном фонде России (ПФР).