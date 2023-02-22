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17:18, 22 февраля 2023Ценности

Знаменитости вернули в моду аксессуар из прошлого века

Знаменитости массово появились на публике в оперных длинных перчатках и вернули их в моду

Фото: Michael Loccisano / Getty Images

Знаменитости массово появились на публике в оперных перчатках и вернули их в моду в 2023 году. Материал на эту тему публикует New York Post.

Речь идет о длинных перчатках из различных материалов, таких как атлас, кружево, кожа и шелк, которыми звезды чаще всего дополняют вечерние наряды. Отмечается, что аксессуар из прошлого века пользовался популярностью в период 1940-1960-х годов. «Сейчас мы наблюдаем самый высокий спрос с 1950-х годов», — заявила глава бренда Dents of England Дебора Мур.

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По словам Мур, данное изделие вновь стало трендовым из-за своей универсальности. «Перчатки можно надеть на любое мероприятие», — уточнила она. Известно, что за последние несколько месяцев с перчатками на публике появлялись герцогиня Кейт Миддлтон, актрисы Меган Фокс, Энн Хэтэуэй и Дженнифер Кулидж, модель Кендалл Дженнер, певица Бейонсе и другие.

В феврале 2022 года появилась информация о том, что купальники красного цвета стали трендом благодаря сериалу о Памеле Андерсон. Выход картины «Пэм и Томми» спровоцировал рост спроса на красные купальные костюмы. Известно, что яркие бикини были особенно актуальны в 1990-х годах, когда популярностью пользовался сериал «Спасатели Малибу», главную роль в котором играла Андерсон.

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Майя Пономаренко
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