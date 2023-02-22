Стало известно о покупке лидером Cigarettes After Sex особняка в США

Лидер Cigarettes After Sex Грег Гонзалес купил дом в США за 2,7 миллиона долларов

Лидер американской инди-рок-группы Cigarettes After Sex Грег Гонзалес приобрел дом в США. Об этом сообщает Dirt.

Двухэтажный объект 1950 года постройки площадью 266 квадратных метров расположен в лос-анджелесском районе Голливуд-Хиллз. Гонзалес купил его еще осенью 2022 года, однако об этом стало известно лишь сейчас. Музыкант заплатил за него 2,7 миллиона долларов, отдав на 400 тысяч больше, чем запрашивал предыдущий владелец изначально.

В особняке есть четыре спальни и три ванные комнаты. Кроме того, там обустроены гостиная с камином, кухня, гардеробная, терраса, а также домашний кинотеатр. На участке 0,06 гектара расположены задний двор с бассейном с гидромассажем, а также крытая парковка.

Кроме лос-анджелесского особняка Гонзалес владеет роскошным домом, похожим на таунхаус, расположенным на холмах в другом районе. Музыкант приобрел его в 2017 году за 1,2 миллиона долларов.

В феврале стало известно, что американский актер Зак Вудс переплатил за покупку нового дома в лос-анджелесском районе Эхо-Парк. Чтобы получить его, звезда сериала «Офис» отдал 1,3 миллиона долларов — на 270 тысяч больше запрашиваемого предыдущим владельцем.