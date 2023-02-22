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23:58, 22 февраля 2023Мир

В Пентагоне высказались о закрытии каналов коммуникации с Россией

В Пентагоне заявили, что США не закрывают каналы коммуникации с Россией и приветствуют их
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Alexandre Drago / Reuters

США не закрывают каналы коммуникации с Россией и приветствуют их наличие. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге для журналистов.

«Мы не закрываем никаких каналов коммуникации с Россией, мы приветствуем (...) и мы продолжаем поддерживать эти каналы связи», — высказалась чиновница.

Сингх отметила, что в контексте российской специальной военной операции «ничего не произойдет с Украиной без Украины».

Помимо этого, Пентагон высказался о сроках поставок танков Abrams Украине. «У меня нет конкретной даты. Это то, что потребует времени для контрактации», — заявила Сингх.

Ранее сообщалось, что США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 460 миллионов долларов. Уточняется, что помощь направлена на удовлетворение критически важных потребностей Украины в сфере обороны.

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Юлия Мискевич
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