В Пентагоне высказались о закрытии каналов коммуникации с Россией

В Пентагоне заявили, что США не закрывают каналы коммуникации с Россией и приветствуют их

США не закрывают каналы коммуникации с Россией и приветствуют их наличие. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге для журналистов.

«Мы не закрываем никаких каналов коммуникации с Россией, мы приветствуем (...) и мы продолжаем поддерживать эти каналы связи», — высказалась чиновница.

Сингх отметила, что в контексте российской специальной военной операции «ничего не произойдет с Украиной без Украины».

Помимо этого, Пентагон высказался о сроках поставок танков Abrams Украине. «У меня нет конкретной даты. Это то, что потребует времени для контрактации», — заявила Сингх.

Ранее сообщалось, что США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 460 миллионов долларов. Уточняется, что помощь направлена на удовлетворение критически важных потребностей Украины в сфере обороны.