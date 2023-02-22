В России нашли способ противодействия американским РСЗО HIMARS на Украине

«Известия»: армия России нашла способ противодействия американским РСЗО HIMARS на Украине

Российская армия нашла способ противодействия американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS на Украине. Об этом пишут «Известия».

Капитан первого ранга Василий Дандыкин рассказал изданию, что HIMARS является непростой целью, поскольку постоянно меняет позиции, и засечь их очень сложно. Однако отметил он, российские войска «подобрали ключи к этой машине», научившись обнаруживать и уничтожать пусковые установки.

Военный эксперт предположил, что значительную роль в выслеживании «Хаймарсов» играют разведывательные дроны, а также иные виды разведки, включая спутниковую. «Можно говорить о том, что против них ведется системная работа», — резюмировал он.

21 февраля в Минобороны сообщили, что российские военные из Южной группировки войск, продолжающие наступательные движения на донецком направлении, уничтожили две пусковые установки HIMARS в районе Краматорска. Помимо установок, был уничтожен склад боеприпасов.

Еще две пусковые установки РСЗО HIMARS были уничтожены 16 февраля. Тогда же сообщалось о поражении радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.