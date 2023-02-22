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01:55, 22 февраля 2023Мир

Небензя оценил достоверность расследования Херша

Небензя назвал расследование журналиста Херша по «Северным потокам» убедительным
СюжетУчения НАТО:
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил достоверность расследования американского журналиста Сеймура Херша, который заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. Его слова передает РИА Новости.

Небензя напомнил, что Херш является лауреатом Пулитцеровской премии. «Мы узнали не только о том, что это сделали США, но и как они это сделали при соучастии союзника по НАТОНорвегии», — отметил он. Факты и показания свидетелей доказывают, что летом 2022 года американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops установили под газопроводы взрывчатку, которую норвежцы активировали 26 сентября. «То есть теперь мы с высокой долей вероятности знаем не только кто, но и как подорвал наш газопровод», — добавил постпред.

В то же время Запад не заинтересован в объективном расследовании взрыва, заявил Небензя. По его словам, на такую позицию указывает первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии.

8 февраля Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.

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Марина Совина
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