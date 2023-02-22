Небензя оценил достоверность расследования Херша

Небензя назвал расследование журналиста Херша по «Северным потокам» убедительным

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил достоверность расследования американского журналиста Сеймура Херша, который заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. Его слова передает РИА Новости.

Небензя напомнил, что Херш является лауреатом Пулитцеровской премии. «Мы узнали не только о том, что это сделали США, но и как они это сделали при соучастии союзника по НАТО — Норвегии», — отметил он. Факты и показания свидетелей доказывают, что летом 2022 года американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops установили под газопроводы взрывчатку, которую норвежцы активировали 26 сентября. «То есть теперь мы с высокой долей вероятности знаем не только кто, но и как подорвал наш газопровод», — добавил постпред.

В то же время Запад не заинтересован в объективном расследовании взрыва, заявил Небензя. По его словам, на такую позицию указывает первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии.

8 февраля Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.