Названа страна с самой высокой в мире инфляцией

РИА Новости назвали Зимбабве страной с самой высокой в мире инфляцией

По итогам прошлого года Зимбабве стала страной с самой высокой в мире инфляцией (243,8 процента), следует из расчетов РИА Новости.

Также среди лидеров по этому показателю названа Венесуэла (234 процента) и Ливан (122 процента). Турция оказалась шестой (64,3 процента). Из европейских государств в топ-50 оказались 17 стран. Больше всего инфляция разогналась в Молдавии (30,2 процента), на Украине (26,6 процента), в Венгрии (24,5 процента), Литве (21,7 процента) и Латвии (20,8 процента).

Россия с показателем в 11,9 процента находится на 52-м месте. Среди соседей России самые большие темпы роста цен зафиксированы в Казахстане (20,3 процента), Киргизии (14,7 процента) и Азербайджане (13,9 процента). В Белоруссии и Узбекистане инфляция составила 12,8 и 12,3 процента соответственно.

Самая низкая инфляция оказалась в Китае (1,8 процента). Единственной страной мира, где в 2022 году была дефляция, стал Южный Судан — там цены упали на 11,6 процента.

Согласно официальному прогнозу российского ЦБ, годовая инфляция по итогам текущего года будет в диапазоне 5-7 процентов. При этом в феврале президент России Владимир Путин объявил о приближении инфляции к целевым 4 процентам.