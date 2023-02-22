Ван И заявил о решимости КНР проводить самостоятельную политику

Глава дипломатии КНР Ван И: Китай намерен проводить самостоятельную и независимую политику

Китай намерен проводить самостоятельную и независимую внешнюю политику, заявил член Политбюро ЦК компартии КНР и глава китайской дипломатии Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. Его цитирует РИА Новости.

«Мы будем твердо проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику», — сказал Ван И, отметив, что Китай намерен открыто выстраивать политику, исходя из «взаимной выгоды и выигрыша».

Китайский дипломат прибыл в Москву во вторник, 21 февраля, и уже встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. На встрече с Лавровым Ван И заявил, что по итогам переговоров ожидает выхода на новые договоренности между Пекином и Москвой.