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18:35, 22 февраля 2023Мир

Ван И заявил о решимости КНР проводить самостоятельную политику

Глава дипломатии КНР Ван И: Китай намерен проводить самостоятельную и независимую политику

Фото: Anton Novoderezhkin / Reuters

Китай намерен проводить самостоятельную и независимую внешнюю политику, заявил член Политбюро ЦК компартии КНР и глава китайской дипломатии Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. Его цитирует РИА Новости.

«Мы будем твердо проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику», — сказал Ван И, отметив, что Китай намерен открыто выстраивать политику, исходя из «взаимной выгоды и выигрыша».

Китайский дипломат прибыл в Москву во вторник, 21 февраля, и уже встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. На встрече с Лавровым Ван И заявил, что по итогам переговоров ожидает выхода на новые договоренности между Пекином и Москвой.

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Глеб Бажуткин
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