Ивлеева раскрыла свою работу мечты

Ивлеева призналась, что со студенчества мечтала работать ведущей утренних новостей

Популярная российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева призналась, что давно хотела вести новостные программы на телевидении. Работу мечты она раскрыла в личном Telegram-канале.

Ивлеева рассказала, что со студенчества мечтала работать ведущей утренних новостей. «У меня мама просыпалась под "Россию 1", и я сидела и думала: вот я готова даже вставать в четыре утра, чтобы сидеть в кадре? *** [работать] по суфлеру и всем говорить, что сегодня в городе таком-то приготовили самые вкусные блинчики», — поделилась она.

Блогерша отметила, что, хотя у нее уже есть заслуги в шоу-бизнесе, она испытывает трепет при просмотре утренних новостей. «Почему я в этом не реализовалась?» — добавила она.

Ранее Ивлеева посмотрела первый выпуск шоу «Что было дальше?» (ЧБД) со своим участием, вышедший в 2020 году, и назвала допущенные ею ошибки. В частности, она сочла, что ей не стоило резко шутить в программе.