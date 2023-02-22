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02:16, 22 февраля 2023Мир

Глава МИД Словакии обматерил премьер-министра Венгрии из-за Украины

Глава МИД Словакии Качер послал матом премьера Венгрии Орбана за позицию по Украине
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Словакии Растислав Качер обругал матом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, раскритиковав его за «антиукраинскую позицию». Об этом сообщает портал Pluska.sk.

Глава словацкого МИД отметил, что Европейский союз един в помощи Киеву, однако Венгрия держится в стороне. Качер назвал неприемлемой позицию Орбана. «На выходных их карпатский пророк разглагольствовал о том, что это не наша война. Это "просто военный конфликт между двумя славянскими государствами". <...>. Как отвратительно. Как жалко», — заявил он.

Затем Качер решил обматерить венгерского премьера на русском языке. «У меня есть только одно послание для соратников [президента России] Владимира Путина, особенно из Прикарпатья и высокогорья, для всех, кто хочет мира ценой разрушения Украины: "Иди на ****!"», — высказался он.

Ранее Виктор Орбан заявил, что в НАТО и Европейском союзе все выступают за продолжение вооруженного конфликта на Украине, кроме Будапешта. Он заверил, что Венгрия не допустит, чтобы ее втянули в конфликт, хотя заметил, что сделать это будет нелегко.

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Марина Совина
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