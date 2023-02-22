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12:33, 22 февраля 2023Россия

Кремль прокомментировал приостановку участия России в ДСНВ

Песков о приостановке участия в ДСНВ: России важно сделать все для своей безопасности
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Для России важно сделать все, что будет служить безопасности страны. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал приостановку участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

Он объяснил, что первая реакция Запада на приостановку участия в договоре достаточно консолидированная, но она не дает Москве повода надеяться на готовность к диалогу или каким-либо переговорам.

«Здесь для России очень важно делать все для обеспечения собственной безопасности, в том числе и в вопросе контроля и стабильности... над вооружением. И сохранять терпеливый подход в ожидании того, когда наши оппоненты созреют для нормального диалога», — сказал Песков.

21 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке участия Москвы в ДСНВ. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Для дальнейшего взаимодействия в рамках договора, продолжил Путин, Москве нужно понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

ДСНВ, или СНВ-III — это договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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Никита Абрамов
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